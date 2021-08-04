نقل عشرات اليونانيين إلى المستشفيات بسبب الدخان والحرارة

أثينا - أ ش أ

تسبب مزيج الدخان الناتج عن حرائق الغابات في شمال أثينا وموجة الحر المُستمرة إلى نقل عشرات الأشخاص يعانون من مشاكل في التنفس إلى مستشفيات في العاصمة اليونانية أثينا.

وتوجه وزير الصحة فاسيليس كيكيلياس وخبير الرئة باناجيوتيس بهراكيس إلى مستشفى سيسمانوجليو العام في فريليسيا، شمال العاصمة أثينا، اليوم الأربعاء، للتحدث مع الموظفين في أحد المرافق الطبية التي تم وضعها في وضع الاستعداد، حسبما ذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية.

وقال كيكيلياس، في تصريحات صحفية، إن خدمة الإسعاف تلقت 77 مكالمة من الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التنفس، وأرسلت 10 سيارات إسعاف إلى منطقة خلف حريق فاريبوبي، لمساعدة أي شخص في محنة.

ونصح بهراكيس، الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة وكبار السن بالبقاء هادئين في المنزل حتى يزول الدخان وتنخفض درجات الحرارة إلى مستويات يمكن تحملها.

كما حذر بهراكيس، الآباء في المناطق المتضررة من الدخان من إبقاء أطفالهم الصغار في منازلهم.