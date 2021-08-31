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مستشار الأمن القومي العراقي: العلاقة مع واشنطن شراكة طويلة الأمد

09:31 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
مستشار الأمن القومي العراقي: العلاقة مع واشنطن شراكة طويلة الأمد

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي

العراق - (أ ش أ)

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم /الثلاثاء/ أن العلاقة مع الولايات المتحدة تمتاز بكونها شراكة طويلة الأمد ولا تقتصر فقط على الملف الأمني، بل في جميع المجالات.
وأوضح الأعرجي - في بيان أصدره اليوم - أنه توصل إلى اتفاق مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر خلال لقائهما اليوم، على أن يكون 31 ديسمبر المقبل، هو آخر موعد لخروج القوات المقاتلة من العراق.
من جانبه، أوضح السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة تلتزم بعلاقة طويلة الأمد مع العراق، وأنها ستواصل دعم القوات الأمنية العراقية؛ لضمان قدرتها على مواجهة أي تهديد، مشيرا إلى أن مؤتمر بغداد ترك انطباعا جيدا لدى الدول، مشيدا بهذا الإنجاز ومخرجاته.. مبينا أن العراق له دور مهم في أمن المنطقة.

هذا المحتوى من

قاسم الأعرجي العراق واشنطن ماثيو تولر

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