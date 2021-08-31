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الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم سيادة قيرغيزستان واستقلالها

11:52 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم سيادة قيرغيزستان واستقلالها

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية

واشنطن - أ ش أ

جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم سيادة جمهورية قيرغيزستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد كورونا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن "التعاون الوثيق بين بلدينا لن يفيد شعوبنا فحسب، بل سيسمح لنا بالعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة مثل تغير المناخ والجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن واشنطن تتطلع إلى توسيع علاقاتها في السنوات القادمة مع قيرغيزستان والبناء على تاريخهما من القيم الديمقراطية المشتركة.

واختتم تصريحاته بالقول: "بالنيابة عن إدارة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، أهنئ شعب قيرغيزستان بمناسبة احتفالهم بعيد الاستقلال الثلاثين في 31 أغسطس".

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أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية قيرغيزستان

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