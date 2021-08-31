عملية أمنية عراقية على الشريط الحدودي مع سوريا

بغداد- (د ب أ):

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود بالعراق، الثلاثاء، الشروع بعملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد الحسيني، قوله إن "العملية تشمل الشريط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق الوليد".

وأشار الى أن "ثلاثة تشكيلات عسكرية تشارك بالعملية، وهي قيادة قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش العراقي، بإسناد من طيران الجيش".