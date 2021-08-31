تحرك موريتاني لاحتواء أزمة العلاقات بين المغرب والجزائر

نواكشوط-(د ب ا):

أجرى وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس الإثنين اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامره والمغربي ناصر بوريطه.

وأوضحت مصادر رسمية موريتانية أن ولد الشيخ أحمد تطرق في الاتصالين لـ "العلاقات الثنائية المتميزة مع البلدين وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدان الثلاثة وللقضايا المغاربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأكدت مصادر موريتانية أن وزير الخارجية عرض مساعي بلاده لـ " رأب الصدع" و" إعادة المياه لمجاريها بين البلدين الشقيقين" بما يضمن استعادة أجواء الاخوة والتعاون ".

ولم تكشف المصادر عن تعاطي البلدين مع الوساطة الموريتانية.

ويأتي التحرك الموريتاني بعد أيام من قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب " المواقف والأنشطة العدائية "حسب وزير خارجية الجزائر وهو ما نفته الرباط.

يذكر أن موريتانيا والجزائر والمغرب إضافة إلى تونس وليبيا أعضاء في اتحاد المغرب العربي.