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الولايات المتحدة تعلن رحيل آخر طائرة عسكرية من أفغانستان

11:39 م الإثنين 30 أغسطس 2021
الولايات المتحدة تعلن رحيل آخر طائرة عسكرية من أفغانستان

الولايات المتحدة تعلن رحيل آخر طائرة عسكرية من أفغ

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزي، اليوم الاثنين، مغادرة آخر الطائرات العسكرية الأمريكية لأفغانستان إلى جانب القوات والموظفين الدبلوماسيين الأساسيين المتبقين.

وقالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم إن هذا الخروج يمثل نهاية أطول حرب للولايات المتحدة في الخارج بعد إنفاقها حوالي تريليوني دولار هناك ومقتل ما يقارب 2000 جندي.

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الولايات المتحدة أفغانستان طائرة عسكرية

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