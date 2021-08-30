مجلس الأمن يوافق على إيجاد "ممر آمن" من كابول بعد مغادرة القوات الأمريكية

نيويورك - (أ ش أ):

وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بإيجاد منطقة "ممر آمن" من العاصمة الأفغانية كابول بعد الانسحاب الأمريكي.

وقالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، إن الهدف من الموافقة على مشروع القرار هو مساعدة من يرغبون في مغادرة أفغانستان من مطار كابول الدولي وذلك بعد اكتمال الانسحاب الأمريكي غداً 31 أغسطس.

ووافق على مشروع القرار 13 عضوًا بينما امتنعت دولتان عن التصويت.