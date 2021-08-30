التحالف الدولي لهزيمة داعش يدين الهجوم على كابول

واشنطن - (أ ش أ):

دان التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش بشدة الهجمات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال التحالف - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني- "ندين بشدة الهجمات على كابول ونحزن على فقدان المدنيين الأفغان والبريطانيين وأفراد القوات الأمريكية على أيدي عناصر تنظيم داعش، ويتفاقم حجم الخسارة المأساوية في الأرواح في ظل حقيقة أن القتلى كانوا يحاولون الإجلاء أو العمل على تنفيذ تلك المهمة الإنسانية".

وأكد التحالف في بيانه أنه يواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع شركائه لهزيمة تنظيم داعش على الأرض كما حدث في العراق وسوريا، وقال "لا يزال تنظيم داعش عدوا عنيدا وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان هزيمته الدائمة، وتحقيقا لهذه الغاية نركز على الاستفادة من خبرة التحالف وجهود مجموعات العمل التابعة له لمواجهة فروع التنظيم في العالم - ومن بينها داعش خراسان - وتحديد أعضائها وتقديمهم إلى العدالة".

وأضاف البيان "سنواصل العمل معا عن كثب تحت رعاية التحالف الدولي لهزيمة داعش لمواجهة هذا التهديد الخطير بشكل فعال، وسوف نستفيد من جميع عناصر القوة الوطنية العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون لضمان هزيمة هذه المنظمة الإرهابية، وسنواصل ممارسة ضغوط مكافحة الإرهاب القوية ضد داعش في كل مكان".