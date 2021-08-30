وصول طائرة باكستانية تحمل إمدادات طبية إلى أفغانستان

إسلام آباد- (د ب ا):

وصلت طائرة باكستانية تحمل إمدادات طبية إلى مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان، حيث تحمل الطائرة أول شحنة إمدادات تصل أفغانستان منذ سيطرة طالبان على كابول.

وأعلن السفير الباكستاني في كابول أن وصول الطائرة جزء من جسر جوي إنساني لايصال الامدادات الاساسية لأفغانستان بالتنسيق مع الوكالات الدولية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذه أول رحلة ضمن ثلاث رحلات جوية بالتعاون مع الخطوط الدولية الباكستانية لسد النقص الطارئ في الأدوية والامدادات الطبية في أفغانستان.

وقالت الخطوط الدولية الباكستانية في بيان " صاحب فريق من المهندسين والفنيين الباكستانيين الرحلة الخاصة لإدارة العمليات على الأرض".

وتشمل الشحنة 5ر12 طنا متريا من الامدادات. وتكفى هذه الشحنة لتغطية الاحتياجات الصحية الاساسية لأكثر من 200 ألف شخص.

ومن المقرر أن يتم توزيع الشحنة على 40 منشآة صحية في 29 ولاية في أنحاء أفغانستان.