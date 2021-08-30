رئيس نيجيري سابق يدعو الحكومة الفيدرالية لتعديل سياستها الاقتصادية‎‎

أبوجا - أ ش أ

دعا الرئيس النيجيري الأسبق إبراهيم بابنجيدا الحكومة النيجيرية إلى تعديل سياستها الاقتصادية والبحث عن أفضل السبل للاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها البلاد.

وقال بابنجيدا - في لقاء مع إحدى القنوات التليفزيونية المحلية بثته اليوم الاثنين- إن الرئيس النيجيري القادم للبلاد، بانتخابات 2023، يتعين أن يكون على دراية جيدة بالاقتصاد.

وأوضح بابانجيدا، وهو جنرال متقاعد في الجيش النيجيري وحكم البلاد خلال الفترة بين عامي 1985- 1993، أنه رأى بعض الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الصفات وسيكون من الجيد وجود مثل هؤلاء الأشخاص في سدة الحكم.

وأضاف : " لقد بدأت في تخيل قائد نيجيري جيد، يكون متمرسا في الاقتصاد وسياسي جيد في الوقت نفسه، كما يجب أن يكون قادرا على التحدث إلى النيجيريين وفهم مطالبهم. وأرى أنه يتعين على أي شخص يريد أن يكون قائدا للبلاد أن يستخدم ذكاءه لفهم الناس وطموحاتهم".

ونصح الإدارة النيجيرية الحالية إلى تعديل سياساتها الاقتصادية، قائلا: "هناك سيطرة مفرطة في الطريقة التي يدار بها الاقتصاد. وينبغي لنا أن نفتح الاقتصاد ونستفيد من مواردنا الإلهية " .