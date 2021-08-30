إطلاق حملة تطعيم طلبة المدارس ضد كورونا في الأراضي الفلسطينية

رام الله- ( د ب أ):

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المواطنين إلى المسارعة بتلقي لقاحات كورونا في المراكز الصحية المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تزيد على 70 مركزا صحيا، تتوفر فيها كميات كبيرة من اللقاحات لتحصين أنفسهم من الفيروس شديد الخطورة خاصة على من لم يتلق التطعيم.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) عن اشتيه قوله في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين "أطلقنا اليوم عملية تطعيم تشمل طلبة وطالبات المدارس من عمر 16 إلى 18 عاما، وستتواصل هذه في جميع مدارس وجامعات الوطن بعد اكتمال تطعيم الطواقم التعليمية والإدارية لضمان تعليم مدرسي وجامعي آمن".

وكانت وزارتا التربية والتعليم، والصحة، أكدتا أمس الاحد أن المرحلة الأولى من عملية تطعيم طلبة المرحلة الثانوية، المتمثلة بإعطائهم الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" ، تحتاج لأسبوعين حتى الانتهاء من تطعيم 255 ألف طالب وطالبة في الضفة وغزة.

وكشفت الوزارتان عن تطعيم حوالي 98% من المعلمين والمعلمات، وأكثر من99% بين الطواقم الإدارية، مع استمرار عملية التطعيم .