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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 4ر216 مليون ... وإجمالي الوفيات يتجاوز 5ر4 مليون

08:46 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 4ر216 مليون ... وإجمالي الوفيات يتجاوز 5ر4 مليون

أرشيفية

نيويورك-(د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 4ر216 مليون حتى صباح اليوم الإثنين، فيما تجاوز عدد الوفيات 5ر4 مليون.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 216 مليونا و 370 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 500 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و 203 ملايين جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.​

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