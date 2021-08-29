بايدن يتعهد بضمان تعافي تام لمنطقة خليج المكسيك من الإعصار إيدا

واشنطن - (د ب أ)

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمان تعاف تام للمناطق التي ضربها الإعصار إيدا كعاصفة من الفئة الرابعة عند وصوله إلى اليابسة بولاية لويزيانا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله خلال زيارة إلى مقر وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية "سنكون هنا لمساعدة منطقة خليج المكسيك في العودة للوقوف على قدميها في أسرع وقت ممكن، مهما تطلب الأمر".

وفي ظل هبوب عاصفة مدمرة تهدد بفيضانات عارمة وانقطاع للتيار الكهربائي وحالة من الدمار في مدينة نيو أورلينز، توقف بايدن في مركز تنسيق الاستجابة الوطنية بعد العودة إلى واشنطن من رحلة إلى قاعدة دوفر الجوية في ديلاوير لتكريم 13 جنديا أمريكيا قتلوا في هجوم إرهابي في كابول.

وبالنسبة للبيت الأبيض، تتزامن العاصفة مع الأيام الأخيرة من عملية الجيش الأمريكي في أفغانستان وسط ما وصفه الرئيس بأنه تهديدات خطيرة ومستمرة بحدوث هجمات إرهابية إضافية.

وتوقع بايدن أن يحدث انقطاع في الكهرباء "فترة طويلة" وقد يمتد انقطاع الكهربا "لأسابيع في بعض الأماكن".

وأضاف الرئيس الأمريكي "بمجرد مرور العاصفة، سنضع القوة الكاملة للدولة خلف عملية الإنقاذ والتعافي".