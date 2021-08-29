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استطلاع: معظم الأمريكيين يؤيدون البقاء بأفغانستان حتى إجلاء المتعاونين الأفغان

11:01 م الأحد 29 أغسطس 2021
استطلاع: معظم الأمريكيين يؤيدون البقاء بأفغانستان حتى إجلاء المتعاونين الأفغان

أفغانستان

واشنطن - (أ.ش.أ):

أظهر استطلاع حديث أن أغلب الأمريكيين يؤيدون بقاء قوات بلادهم في أفغانستان حتى إتمام إجلاء جميع الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسستا إيبسوس وشبكة إيه بي سي الأمريكيتان ونشرت نتائجه اليوم الأحد فإن نحو 70% من الأمريكيين يتبنون هذا الرأي في مقابل 28٪ من المشاركين يرون عدم بقاء القوات طويلاً.

من ناحية أخرى، أعرب 60 % من الأمريكيين عن رفضهم لطريقة تعامل الرئيس بايدن مع أفغانستان مقابل 38 ٪ يؤيدونه.

وتم إجراء الاستطلاع يومي 27 و 28 أغسطس الجاري بعد أيام من الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وأكثر من 150 أفغانيا يوم الخميس الماضي .

هذا المحتوى من

Asha
أفغانستان أمريكا واشنطن مطار حامد كرزاي الدولي جو بايدن

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