الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن ٧ صحفيين فلسطينيين بعد استدعائهم للتحقيق

رام الله - (أ ش أ):

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن سبعة صحفيين بعد استدعائهم للتحقيق معهم، على خلفية تغطية الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في جنوب الخليل.

وقال الصحفي مشهور الوحواح، المصور في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن الاحتلال أفرج عنه وعن زملائه الصحفيين بعد التحقيق معهم في مركز تحقيق "كريات أربع" بتهمة التواجد في منطقة عسكرية والتحريض ضد الاحتلال.

وتقدم الصحفيان مشهور الوحواح، ورائد الشريف، بشكوى ضد جنود الاحتلال الذين اعتدوا عليهما بالضرب أثناء تغطية الفعالية الأسبوعية ضد الاستيطان في مسافر يطا، وتم تحويل الملف لنيابة الاحتلال العسكرية.

وقال المصور الوحواح، إن استدعاء واعتقال الصحفيين في الخليل ومناطق الأحداث والمواجهة في الضفة الغربية، لن يثنيهم عن مواصلة عملهم في نقل الأحداث وتوثيقها وتصويرها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بممارسات سلطات الاحتلال الرامية إلى تهجير المواطنين الآمنين العزل من منازلهم وأراضيهم الذين ولدوا وترعرعوا فيها جنوب الخليل، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية التوسعية.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال استدعت سبعة صحفيين كانوا يغطون الفعاليات الأسبوعية بمسافر يطا.