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البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على قاعدة "العند" العسكرية

06:45 م الأحد 29 أغسطس 2021
البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على قاعدة "العند" العسكرية

البرلمان العربي

القاهرة- (أ ش أ):

أدان البرلمان العربي، الهجوم الحوثي الإرهابي، الذي استهدف صباح اليوم الأحد قاعدة "العند" العسكرية في محافظة لحج اليمنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وحذر البرلمان العربي في بيان صدر اليوم، من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية، مشدداً على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات الإرهابية واتخاذ قرارات دولية من شأنها ردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وحمل البرلمان العربي هذه الجماعة الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها بالمال والسلاح، المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وعرقلة كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية.

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البرلمان العربي الهجوم الحوثي الإرهابي قاعدة العند العسكرية محافظة لحج اليمنية

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