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الرئيس اليمني يتوعد بإنهاء مشروع مليشيا الحوثي في بلاده

05:12 م الأحد 29 أغسطس 2021
الرئيس اليمني يتوعد بإنهاء مشروع مليشيا الحوثي في بلاده

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

صنعاء -(د ب أ):

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن مليشيا الحوثي "ستدفع الثمن غالياً، وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين".

جاء ذلك في برقية عزاء بعثها هادي إلى أسر الضباط والصف والجنود، الذين قتلوا اليوم في عملية قصف قاعدة العند الجوية، بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.

وأضاف هادي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية"سبأ"، أن"معركة الشعب اليمني ضد بقايا الإمامة والمشروع الفارسي في اليمن، مستمرة وستكلل بالنصر عما قريب".

ووجه هادي، وزارتي الدفاع والصحة، بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى العملية التي وصفها بـ"الإرهابية الغادرة".

وأشار إلى أن تضحيات الشعب لن تذهب سدى، وأن محاولة المليشيا جر اليمن إلى الماضي، ستفشل وسيطوي الشعب صفحتها ويقيم دولته الاتحادية.

واستطرد الرئيس اليمني "من يتخيل أنه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده ميليشيا الحوثي، فهو واهم، وعلينا جميعاً في الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيداً وأن نوجه سهامنا نحو هذا العدو".

وفي وقت سابق اليوم، اكد مصدر طبي مقتل 30 جندياً واصابة 40 آخرين في قصف صاروخي استهدف قاعدة العند الجوية التي تبعد عن مدينة عدن نحو 60 كيلومترا.

ولم يتبن الحوثيون هذا الهجوم حتى هذه اللحظة.

عبدربه منصور هادي الرئيس اليمني مليشيا الحوثي قصف قاعدة العند الجوية

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