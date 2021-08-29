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العاهل الأردني يؤكد دعم بلاده للجهود السياسية في ليبيا

03:40 م الأحد 29 أغسطس 2021
العاهل الأردني يؤكد دعم بلاده للجهود السياسية في ليبيا

الملك عبدالله الثاني

عمان-(أ ش أ):

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقوف بلاده إلى جانب ليبيا ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، وتحقق طموحات شعبها الشقيق.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال استقبال الملك عبدالله، اليوم الأحد في قصر الحسينية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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الملك عبدالله الثاني ليبيا قصر الحسينية حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة

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