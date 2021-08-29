أردوغان:مستعدون لتقديم الدعم اللازم لتعافي أفغانستان..ولدينا خطط بديلة بشأن سفارتنا في كابول

أنقرة- (د ب أ):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم حتى تتعافى أفغانستان من مشاكلها في أسرع وقت.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول اليوم الأحد :"هدفنا الأساسي تعافي أفغانستان من مشاكلها في أسرع وقت، وتركيا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم لتحقيق ذلك".

وأضاف أن تركيا لديها خطط بديلة حيال كافة الاحتمالات المتعلقة بأمن سفارتها في كابول، وأن أولويتها هي توفير أمن موظفيها هناك.

وقال أردوغان: "سفارتنا عملت لأسبوعين في المطار، لكن الموظفين عادوا قبل يومين إلى مقر السفارة في مركز المدينة ويواصلون أعمالهم من هناك".

وردا على سؤال حول تطورات الأوضاع الأمنية في كابول، قال :"علينا أن نكون حذرين حيال الأوضاع في كابول، فقبل مدة قصيرة وقع انفجار... والمعلومات الاستخباراتية تفيد بقيام تنظيم داعش بهذه العملية الإرهابية".

وبشأن إمكانية عقد اتفاق مع أفغانستان مماثل للاتفاق المبرم مع ليبيا، قال أردوغان: "من الممكن عقد اتفاق مماثل، يكفي أن نجد من نتحاور معه، تركيا هدفها الوحيد هو حل المشاكل".