Masrawy logo white

أردوغان:مستعدون لتقديم الدعم اللازم لتعافي أفغانستان..ولدينا خطط بديلة بشأن سفارتنا في كابول

03:17 م الأحد 29 أغسطس 2021
أردوغان:مستعدون لتقديم الدعم اللازم لتعافي أفغانستان..ولدينا خطط بديلة بشأن سفارتنا في كابول

رجب طيب إردوغان

أنقرة- (د ب أ):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم حتى تتعافى أفغانستان من مشاكلها في أسرع وقت.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول اليوم الأحد :"هدفنا الأساسي تعافي أفغانستان من مشاكلها في أسرع وقت، وتركيا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم لتحقيق ذلك".

وأضاف أن تركيا لديها خطط بديلة حيال كافة الاحتمالات المتعلقة بأمن سفارتها في كابول، وأن أولويتها هي توفير أمن موظفيها هناك.

وقال أردوغان: "سفارتنا عملت لأسبوعين في المطار، لكن الموظفين عادوا قبل يومين إلى مقر السفارة في مركز المدينة ويواصلون أعمالهم من هناك".

وردا على سؤال حول تطورات الأوضاع الأمنية في كابول، قال :"علينا أن نكون حذرين حيال الأوضاع في كابول، فقبل مدة قصيرة وقع انفجار... والمعلومات الاستخباراتية تفيد بقيام تنظيم داعش بهذه العملية الإرهابية".

وبشأن إمكانية عقد اتفاق مع أفغانستان مماثل للاتفاق المبرم مع ليبيا، قال أردوغان: "من الممكن عقد اتفاق مماثل، يكفي أن نجد من نتحاور معه، تركيا هدفها الوحيد هو حل المشاكل".

رجب طيب أردوغان أفغانستان طالبان تحكم أفغانستان كابول تركيا

الخبر التالى:

مسؤول صحة صيني يرفض اتهامات أمريكا بشأن تحقيقات أصل كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287644

إجمالي الإصابات

16714

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا