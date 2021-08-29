الرئيس الإيراني يعين محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية
طهران- (د ب أ):
أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الإيرانية اليوم الأحد بأن الرئيس إبراهيم رئيسي عين المهندس محمد إسلامي نائبا للرئيس ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وعمل إسلامي وزيرا للنقل والتنمية الحضرية في حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.
ويخلف إسلامي بذلك علي أكبر صالحي الذي ترأس منظمة الطاقة الذرية لبلاده بشكل متواصل منذ عام 2013 .
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان