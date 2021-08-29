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الرئيس الإيراني يعين محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية

02:20 م الأحد 29 أغسطس 2021
الرئيس الإيراني يعين محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية

إبراهيم رئيسي

طهران- (د ب أ):

أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الإيرانية اليوم الأحد بأن الرئيس إبراهيم رئيسي عين المهندس محمد إسلامي نائبا للرئيس ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وعمل إسلامي وزيرا للنقل والتنمية الحضرية في حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.

ويخلف إسلامي بذلك علي أكبر صالحي الذي ترأس منظمة الطاقة الذرية لبلاده بشكل متواصل منذ عام 2013 .

إبراهيم رئيسي محمد إسلامي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حسن روحاني

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