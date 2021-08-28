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اليمن: أوامر الإعدام الحوثية استنساخ لنهج النظام الإيراني في إرهاب المجتمع

07:58 م السبت 28 أغسطس 2021
اليمن: أوامر الإعدام الحوثية استنساخ لنهج النظام الإيراني في إرهاب المجتمع

معمر الإرياني

عدن - (أ ش أ):

أدان معمر الارياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، أوامر الإعدام الجماعية التي أصدرتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق تسعة من المواطنين بينهم أكاديمي "أستاذ في القانون الدولي، وامرأتين" بتهم ملفقة.

وأوضح الارياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم /السبت/ - أن أوامر الإعدام الحوثية بحق المناهضين لانقلابها على الدولة، استنساخ لنهج النظام الإيراني بعد الثورة الخمينية في تصفية المعارضين السياسيين وإرهاب المجتمع وإخضاعه‏ بالقوة.

وأشار الارياني إلى أن أوامر الإعدام التي تصدرها مليشيا الحوثي بحق نساء على خلفية مواقفهن وآرائهن وأنشطتهن السياسية، سابقة خطيرة لم تحدث على مر التاريخ، وامتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء في اليمن، من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي واعتداء جنسي وسجون خاصة‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية المرأة وكل الشرفاء في العالم، بإدانة إرهاب مليشيا الحوثي الممنهج للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، داعياً في هذا الصدد إلى ممارسة الضغط اللازم على مليشيا الحوثي لوقف توظيفها للقضاء كأداة لإرهاب المجتمع وتصفية خصومها وحساباتها السياسية.

هذا المحتوى من

معمر الارياني اليمن عدن إيران الإرهاب

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