الجيش الألماني يسحب طائرة لخدمات الإسعاف الطبي من أفغانستان

برلين - (د ب أ)

سحب الجيش الألماني (بوندسفير) طائرة للخدمات والإسعافات الطبية من طشقند في أوزبكستان، كانت متمركزة هناك من أجل إجراء عمليات إنقاذ محتملة للجرحى من كابول في أفغانستان إلى أماكن للعلاج.

وأقلعت الطائرة التي تحمل وحدة للعناية المركزة بصحبة طائرة نقل من طراز "إيه 400 إم" اليوم السبت، من طشقند في أوزبكستان إلى فونستورف قرب هانوفر بألمانيا.

وهبطت الطائرتان هناك في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم كما أكد ذلك سلاح الجو الألماني (لوفتفافه).

كانت ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو هبطت مساء أمس الجمعة في فونستورف قادمة من طشقند وعلى متنها 380 جنديا كانوا ضمن قوات مهمة الجيش الألماني في أفغانستان.

ونقل سلاح الجو الألماني خلال أحد عشر يوما الماضية 5347 شخصًا من كابول من 45 دولة على الأقل معظمهم من الأفغان، وكان من بينهم 500 شخص ألماني في أكبر عملية إجلاء في تاريخ البوندسفير.

من المقرر أن تعود طائرتا نقل أخريان من طشقند إلى ألمانيا يوم غد الأحد وعلى متنها مواد عسكرية وذخيرة.

وبهذا تنتهي عملية الإجلاء من أفغانستان وتصبح جزءا من تاريخ الجيش الألماني.