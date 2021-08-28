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جلسة مغلقة لقمة بغداد "للتعاون والشراكة" عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية

03:36 م السبت 28 أغسطس 2021
جلسة مغلقة لقمة بغداد "للتعاون والشراكة" عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية

استقبال الرئيس السيسي في بغداد

بغداد- أ ش أ:

عقد القادة ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال قمة بغداد للتعاون والشراكة، جلسة مغلقة، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد - في كلمته بالجلسة الافتتاحية - أن مصر تقف سندا ودعما لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها؛ بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في صون أمن واستقرار العراق وحماية مقدرات شعبه ووحدة أراضيه.

وشدد الرئيس السيسي على رفض مصر التدخلات الخارجية في شئون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه، وتدعو مختلف القوى إلى احترام سيادة هذا البلد العريق وخيارات شعبه.

هذا المحتوى من

قمة بغداد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة العراقية العراق قمة جوار العراق

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