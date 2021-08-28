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مسؤول بريطاني يحذر: عمليات الإجلاء من كابول تدخل أخطر مراحلها

02:08 م السبت 28 أغسطس 2021
مسؤول بريطاني يحذر: عمليات الإجلاء من كابول تدخل أخطر مراحلها

بريطانيا

لندن- (د ب أ):

حذر قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كاتر، السبت، أن عمليات الإجلاء من كابول تدخل أخطر مراحلها فيما تنطلق آخر طائرات الإجلاء البريطانية وسط زيادة التهديد الإرهابي من جانب داعش-ولاية خراسان.

وقال الجنرال نيك كاتر: "يجب أن نحبس أنفاسنا ونفكر بجدية في تلك الطائرة الأخيرة.

وأضاف أن القوات الأمريكية تواجه الآن أياما قليلة "غاية في الصعوبة" بوصفها "الحارس الخلفي" للانسحاب، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ميل".

واستطرد: "أعتقد أن حلفاءنا الأمريكيين سوف يتعرضون لتحديات لأن التهديد من داعش-ولاية خراسان لم ينته وبالطبع لايزال هناك الكثير من الأفغان اليائسين الذين يحاولون الخروج".

وأعلن البنتاجون بعد منتصف ليلة أمس الجمعة أنه نفذ ضربة جوية بطائرة مسيرةعلى عنصر من داعش دبر التفجير الانتحاري الذي وقع أمس الأول الخميس عند محيط مطار كابول.

وأسفر التفجير الانتحاري عن مقتل 170 شخصا على الأقل وبينهم 13 جنديا أمريكا وبريطانيان وطفل يحمل الجنسية البريطانية.

وجرى استهداف سيارة قائد داعش بصاروخ بينما كان يقودها عبر إقليم ننكارهار شرقي أفغانستان.

بريطانيا كابول عمليات الإجلاء من كابول القوات المسلحة البريطانية

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