وزير دفاع كوريا الجنوبية يشيد بالتطور الكبير في العلاقات مع مصر

القاهرة- أ ش أ:

أشاد وزير الدفاع بكوريا الجنوبية، سا ووك، بالتطور الكبير في العلاقات بين بلاده ومصر منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في عام 2016، وما نتج عنها من تقوية العلاقات بين الدولتين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده سفير مصر لدى كوريا الجنوبية الدكتور حازم فهمي مع وزير الدفاع الكوري.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، السبت، أن وزير الدفاع الكوري أشار أيضا إلى قرار الحكومة الكورية هذا العام بوضع مصر ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في مختلف مجالات التعاون لكوريا الجنوبية.

وأعرب عن تطلع الجانب الكوري إلى إتمام زيارة الرئيس الكوري مون جاي-إن إلى القاهرة أوائل العام القادم.