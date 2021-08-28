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الكاظمي: العراق وفرنسا شريكان في دحر الإرهاب وداعش

08:57 ص السبت 28 أغسطس 2021
الكاظمي: العراق وفرنسا شريكان في دحر الإرهاب وداعش

مصطفى الكاظمي

بغداد- (أ ش أ):
ثمن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم /السبت/، الدور الفرنسي في دعم العراق، مؤكدا أهمية الشراكة بين البلدين في دحر الإرهاب وداعش.

وأشاد الكاظمي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويلشش ماكرون، قبيل قمة بغداد للشراكة والتعاون - بجهود الرئيس الفرنسي لدعم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين دول الجوار وأصدقاء العراق، مضيفا أن الشعب العراقي يقدر هذا الموقف الفرنسي لصالح العراق، ومساهمة فرنسا لدعم العراق خلال حربها ضد داعش، معربا في الوقت ذاته عن خالص شكره للجانب الفرنسي على تلك الجهود في دعم القوات العراقية.

وأضاف أن العراق وفرنسا يعملان على الشراكة الاقتصادية وفي مجالات الطاقة والنفط والتنمية والتعليم والصحة، معربا عن شكره للحكومة الفرنسية لدعم العراق في قطاع الصحة خلال جائحة كورونا.

وأكد أن العراق وفرنسا شريكان رئيسيان في الحرب داعش والإرهاب، وستستمر هذه الشراكة في الدفاع عن قيم الديمقراطية في التجرب العراقية، مشيرا إلى سعيهم لتطوير آفاق التعاون مع الجانب الفرنسي في المجالات.

ووصل الرئيس الفرنسي - أمس - إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

يذكر أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي دعا اليه الكاظمي ستبدأ أعماله اليوم بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الأوسط بأكمله.​

هذا المحتوى من

مصطفى الكاظمي العراق وفرنسا الإرهاب داعش

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