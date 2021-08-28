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السفارة الأمريكية في أفغانستان تصدر تحذيرًا جديدًا بشأن مطار كابول

06:25 ص السبت 28 أغسطس 2021
السفارة الأمريكية في أفغانستان تصدر تحذيرًا جديدًا بشأن مطار كابول

مطار كابول

واشنطن- (د ب أ):
أصدرت السفارة الأمريكية في أفغانستان تحذيرا أمنيا جديدا لمواطنيها في مطار كابول في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وقالت السفارة في تحذيرها المحدث إنه يتعين على كل المواطنين الأمريكيين في المطار عند بوابة "أبي" والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية وبوابة وزارة الداخلية الجديدة المغادرة على الفور.

وقالت السفارة إن النصيحة الموجهة لكل المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى المطار لا تزال قائمة.

وقتل عشرات الأشخاص في تفجير استهدف المطار يوم الخميس، من بينهم 13 جنديا أمريكيا.​

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