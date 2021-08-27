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أنباء عن مقتل وإصابة َمسلحين في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

05:35 م الجمعة 27 أغسطس 2021
أنباء عن مقتل وإصابة َمسلحين في حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

حزب العمال الكردستاني

دهوك (العراق) - (د ب أ):

صرح مسؤول كردي عراقي اليوم الجمعة بأن مقاتلات تركية قصفت اليوم الجمعة مركبة تقل مسلحين بحزب العمال الكردستاني التركي شمال شرقي محافظة دهوك ثالث مدن إقليم كردستان أقصى شمالي العراق.

وقال سربست صبري مدير ناحية كاني ماسي في محافظة دهوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طائرات تركية قصفت سيارة عسكرية كانت تقل مسلحين في حزب العمال الكردستاني التركي ظهر اليوم الجمعة في سفح جبل متين شمال شرقي محافظة دهوك مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بعد تدمير السيارة دون تحديد عدد الضحايا".

حزب العمال الكردستاني العراق إقليم كردستان دهوك

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