التحالف العربي يدمر مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

الرياض - أ ش أ:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الجمعة، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأكد التحالف، وفقا لقناة (الإخبارية السعودية)، "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف قد أعلن الأربعاء الماضي أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.​