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التحالف العربي يدمر مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

08:39 ص الجمعة 27 أغسطس 2021
التحالف العربي يدمر مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

طائرات التحالف العربي

الرياض - أ ش أ:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الجمعة، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأكد التحالف، وفقا لقناة (الإخبارية السعودية)، "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف قد أعلن الأربعاء الماضي أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.​

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التحالف العربي تحالف دعم الشرعية في اليمن الدفاعات السعودية ميليشيا الحوثيين

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