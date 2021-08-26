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انفجار جديد يهز العاصمة الأفغانية كابول

08:08 م الخميس 26 أغسطس 2021
انفجار جديد يهز العاصمة الأفغانية كابول

انفجار مطار كابول

وكالات:

أفادت وسائل إعلام أفغانية، بوقوع انفجار جديد هز العاصمة كابول، في أعقاب تفجيرين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

أعلنت حركة طالبان الإسلامية اليوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا في هجوم خارج مطار كابول.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة سهيل شاهين، اليوم الخميس، إن 52 آخرين على الأقل أصيبوا.

وأضاف أن طالبان تدين بشدة هذا الحادث المروع، وستتخذ كل خطوة؛ لتقديم الجناة إلى العدالة.

وأكد شاهين وقوع انفجارين. وبحسب المعلومات الأولية، وقع أحدهما أعلى إحدى بوابات المطار والآخر في فندق قرب المطار.

وهناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير. وأظهرت مقاطع فيديو عشرات القتلى.

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