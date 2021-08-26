وزارة الدفاع البريطانية ترجح مسئولية تنظيم "داعش-خراسان" عن انفجاري كابول

لندن - (أ ش أ):

قال مصدر بوزارة الدفاع البريطانية إنه من "المرجح بشكل كبير للغاية" مسئولية تنظيم "داعش-خراسان" عن الانفجاريين الاثنين الذين وقعا بالقرب من مطار "كابول" اليوم الخميس.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي حذر - في وقت سابق اليوم - من وقوع هجوم إرهابي وشيك يستهدف محيط مطار "حامد كرزاي الدولي" في كابول.