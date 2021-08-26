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وزارة الدفاع البريطانية ترجح مسئولية تنظيم "داعش-خراسان" عن انفجاري كابول

06:48 م الخميس 26 أغسطس 2021
وزارة الدفاع البريطانية ترجح مسئولية تنظيم "داعش-خراسان" عن انفجاري كابول

أرشيفية

لندن - (أ ش أ):
قال مصدر بوزارة الدفاع البريطانية إنه من "المرجح بشكل كبير للغاية" مسئولية تنظيم "داعش-خراسان" عن الانفجاريين الاثنين الذين وقعا بالقرب من مطار "كابول" اليوم الخميس.
وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي حذر - في وقت سابق اليوم - من وقوع هجوم إرهابي وشيك يستهدف محيط مطار "حامد كرزاي الدولي" في كابول.

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