وزارة الدفاع البريطانية ترجح مسئولية تنظيم "داعش-خراسان" عن انفجاري كابول
لندن - (أ ش أ):
قال مصدر بوزارة الدفاع البريطانية إنه من "المرجح بشكل كبير للغاية" مسئولية تنظيم "داعش-خراسان" عن الانفجاريين الاثنين الذين وقعا بالقرب من مطار "كابول" اليوم الخميس.
وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي حذر - في وقت سابق اليوم - من وقوع هجوم إرهابي وشيك يستهدف محيط مطار "حامد كرزاي الدولي" في كابول.
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