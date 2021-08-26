توقيف جهادي جزائري مطلوب منذ 1994

عناصر من القوى الأمنية في العاصمة الجزائرية

الجزائر- (أ ف ب):

ألقت قوات الجيش الجزائري القبض على "إرهابي خطير" مطلوب منذ التحاقه بـ"الجماعات الإرهابية" في 1994 مع بداية الحرب الأهلية في الجزائر على ما أعلنت وزارة الدفاع الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان "في إطار مكافحة الإرهاب (...) ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس (الأربعاء) القبض على الإرهابي الخطير لعور فهيم المدعو نعيم الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 كممرض للمجرمين". في جبل مسعادة بولاية جيجل شمال شرق الجزائر.

وتستخدم السلطات كلمة "إرهابي" للاشارة الى الإسلاميين المسلحين الذين استمروا في نشاطهم بعد الحرب الأهلية (1992-2002).

وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش ضبط "مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و4 مخازن ذخيرة مملوءة ونظارة ميدان ومبلغ مالي يُقدر بـ 5 آلاف يورو و100 ألاف دينار جزائري...".

ومنذ بداية السنة، قتل الجيش تسعة جهاديين في عمليات عسكرية فيما استسلم خمسة للسلطات العسكرية، حسب حصيلة نشرتها وزارة الدفاع في يوليو. وقتل خمسة جنود.

وقُتل اثنان من هؤلاء الجنود في السابع من أغسطس في انفجار لغم خلال عملية عسكرية للجيش في ولاية عين الدفلى على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة.

وفي العام 2020 أسفرت عمليات الجيش عن مقتل "21 إرهابيا وتوقيف تسعة واستسلام سبعة" بحسب ما أفادت وزارة الدفاع التي لم تشر إلى مقتل جنود.

وعلى الرغم من"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" الذي صدر في 2005 لطي صفحة الحرب الاهلية، لا يزال جهاديون مسلّحون ينشطون في أنحاء من البلاد، وغالبا ما يستهدفون بهجماتهم القوات الأمنية.