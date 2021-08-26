مصدر يرجح عملا انتحاريا وراء الانفجار خارج مطار كابول

كابول - (د ب أ):

تسبب انفجار بالقرب من إحدى بوابات الدخول الرئيسية لمطار كابول الدولي في وقوع ضحايا قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي لمغادرة القوات الأمريكية.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي وقوع الانفجار بعد ظهر الخميس بتوقيت كابول، وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات قريبا.

وقال مصدر على اتصال بأشخاص بالقرب من موقع الانفجار إنه ربما يكون ناجما عن تفجير انتحاري، وتسبب في وقوع قتلى ومصابين. واحتشد الأفغان وغيرهم من الأشخاص الذين يحاولون الفرار من كابول حول المطار في محاولة للصعود على إحدى الرحلات الجوية العسكرية العديدة التي تغادر البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وبعد الانفجار، أرسل المسؤولون العسكريون الأوروبيون رسالة فحواها: "ابتعدوا عن المطار. الوضع خطير جدا جدا جدا. اذهبوا الآن!"، وفقا لدينا هاينز، المحامية التي أدخلت أحد عملائها إلى مجمع المطار قبل دقائق قليلة من الانفجار.

وفي حين لم يتضح على الفور من أو ما سبب الانفجار، حذر حلفاء أمريكا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) مواطنيهم في وقت سابق من اليوم من التوجه إلى المطار بسبب خطر الهجمات الوشيك والموثوق.

وقدر السفير الروسي في أفغانستان عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الفوضى في المطار حتى قبل الانفجار اليوم في الأيام القليلة الماضية بنحو 50 شخصا.

وقال ديمتري تشيرنوف للتلفزيون الروسي الرسمي "هناك فوضى في مطار كابول. الولايات المتحدة لا تستطيع تأمين أي شيء هناك." وسقط عدد من القتلى والجرحى. ولقي نحو 50 شخصا عاديا حتفهم".

وقالت قطر اليوم إنها سهلت إجلاء أكثر من 40 ألف شخص من أفغانستان إلى البلاد وسط زيادة عمليات الإجلاء من البلاد.