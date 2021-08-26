بريطانيا "تعمل بشكل عاجل" لتحديد تفاصيل انفجار مطار كابول

وكالات:

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، إنها تعمل بشكل عاجل لتحديد ما حدث في مطار كابول وتأثيره على جهود عمليات الإجلاء الجاري، وذلك بعد ورود أنباء عن وقوع انفجار.

وقالت وزارة الدفاع على حسابها عبر تويتر: "يظل شاغلنا الأساسي هو سلامة أفرادنا والمواطنين البريطانيين ومواطني أفغانستان، نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين في الناتو على المستوى العملياتي بشأن الاستجابة الفورية لهذا الحادث".

كان مسؤولون أمريكيون وصحفيون أكدوا أن انفجارا دوى قبل قليل في محيط مطار العاصمة الأفغانية، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.

وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

وثمة تضارب في عدد الضحايا حتى الآن.

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي إن الانفجار أوقع إصابات بين المواطنين الأفغان، دون ورود أنباء عن جرحى بين رعايا الولايات المتحدة.

وفيما لم يتضح بعد عدد الضحايا، صرح السفير الروسي في أفغانستان، دميتري شيرنوف، الخميس، بأن قرابة 50 شخصا قد لقوا حتفهم في محيط مطار كابول خلال الأيام الماضية.