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سي إن إن: الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي قيد الإقامة الجبرية بكابول

12:48 م الخميس 26 أغسطس 2021
سي إن إن: الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي قيد الإقامة الجبرية بكابول

حامد كرازي

وكالات:

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حركة طالبان سحبت الحماية عن الرئيس الأفغاني السابق حامد كرازاي، وعبدالله عبدالله الذي شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية.

ونقلت الشبكة عن مصادر لم تُسمها، الخميس، إن طالبان صادرت يوم الاثنين الأسلحة التي كان يحملها فريق الحماية الذي يرافق كرزاي بالإضافة إلى سياراتهم، الأمر الذي دفعه للانتقال والإقامة مع عبدالله عبدالله الذي قامت الحركة أمس الأربعاء بتفتيش منزله وسحب أسلحة مرافقيه وسياراتهم.

وأضاف أحد المصادر أن كرزاي وعبدالله عبدالله يقبعان في الوقت الحالي تحت الإقامة الجبرية وتحت رحمة عناصر طالبان، وأنهما لا يزالان يقيمان في العاصمة الأفغانية، كابول، التي لم يغادراها بعد دخول وسيطرة الحركة.

وذكرت المصادر أن عبدالله عبدالله أقل تفاؤلا عما كان عليه الأسبوع الماضي عندما عبّر عن أمله في أن تقوم حركة طالبان بتشكيل حكومة شمولية.

حامد كرازاي الرئيس الأفغاني السابق الإقامة الجبرية كابول افغنستن

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