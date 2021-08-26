مقتل شخص جراء زلزال في جزيرة سولاويسي الإندونيسية

جاكرتا- (د ب أ):

لقي شخص حتفه في جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، جراء زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث، الخميس.

وقال المتحدث باسم الوكالة، عبدالمهاري، إن الضحية لقي حتفه جراء الأنقاض المتساقطة في مقاطعة توجو أونا-أونا بسبب الزلزال الذي وقع الساعة 09:14 صباحا بالتوقيت المحلي (02:14 بتوقيت جرينتش).

وأضاف: "مازلنا نجمع المزيد من المعلومات بشأن الأضرار والضحايا".

وتابع: "تلقينا معلومات أن بعض الأشخاص نزحوا والمنازل دمرت".

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.