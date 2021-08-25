Masrawy logo white

فرنسا تستعد لحملة تطعيم واسعة مع انتهاء العطلة الصيفية المدرسية

10:10 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
فرنسا تستعد لحملة تطعيم واسعة مع انتهاء العطلة الصيفية المدرسية

حملة تطعيم

باريس - (د ب أ)

تستعد فرنسا لحملة تطعيم واسعة بمجرد أن تنتهي العطلة الصيفية المدرسية، وفقا لخطة قدمها وزيرًا الصحة والتعليم اليوم الأربعاء.

والهدف من الحملة هو تلقيح أكبر عدد ممكن من التلاميذ، مع تقديم خيار التطعيم لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق على الأقل بحلول بداية شهر سبتمبر، وسوف يكون هناك تركيز خاص على أجزاء من البلاد التي شهدت حتى الآن انخفاضا في معدلات التطعيم.

وسوف تتوجه فرق تطعيم متنقلة إلى مدارس أو مؤسسات قريبة، حتى يتمكن الأطفال من الوصول إلى الأماكن التي يتم فيها إعطاء جرعات من اللقاحات سيرا على الأقدام أو بواسطة وسائل النقل العام.

وتلقي التطعيمات أمر طوعي وسيحتاج الأطفال دون سن 16 عاما إلى إذن من أحد الوالدين أو الوصي.

وسوف تقدم الحملة جرعات من اللقاحات للعاملين في المدارس .

وتمكنت فرنسا من تطعيم 57 في المئة من سكانها الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وتم تلقيح 33 في المئة بالكامل.

حملة تطعيم العطلة الصيفية المدرسية فرنسا

الخبر التالى:

البرلمان الإيراني يمنح الثقة لأعضاء حكومة إبراهيم رئيسي باستثناء مرشحًا واحدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا