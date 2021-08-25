فرنسا تستعد لحملة تطعيم واسعة مع انتهاء العطلة الصيفية المدرسية

باريس - (د ب أ)

تستعد فرنسا لحملة تطعيم واسعة بمجرد أن تنتهي العطلة الصيفية المدرسية، وفقا لخطة قدمها وزيرًا الصحة والتعليم اليوم الأربعاء.

والهدف من الحملة هو تلقيح أكبر عدد ممكن من التلاميذ، مع تقديم خيار التطعيم لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق على الأقل بحلول بداية شهر سبتمبر، وسوف يكون هناك تركيز خاص على أجزاء من البلاد التي شهدت حتى الآن انخفاضا في معدلات التطعيم.

وسوف تتوجه فرق تطعيم متنقلة إلى مدارس أو مؤسسات قريبة، حتى يتمكن الأطفال من الوصول إلى الأماكن التي يتم فيها إعطاء جرعات من اللقاحات سيرا على الأقدام أو بواسطة وسائل النقل العام.

وتلقي التطعيمات أمر طوعي وسيحتاج الأطفال دون سن 16 عاما إلى إذن من أحد الوالدين أو الوصي.

وسوف تقدم الحملة جرعات من اللقاحات للعاملين في المدارس .

وتمكنت فرنسا من تطعيم 57 في المئة من سكانها الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وتم تلقيح 33 في المئة بالكامل.