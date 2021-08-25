ميركل: هروب القيادة السياسية من أفغانستان سارع من تطورات الأوضاع

برلين - (د ب أ):

ألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باللوم على قوات الأمن في أفغانستان والقيادة السياسية في الانهيار السريع الذي حدث هناك.

وقالت ميركل في بيان حكومي أدلت به في البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الأربعاء إنه كان من الواضح دائما أن نجاح المهمة برمتها مرهونا بموقف الولايات المتحدة باعتبارها الأقوى عسكريا في التحالف. وقالت ميركل: "نحن كمجتمع دولي توقعنا أيضا أن تكون هناك معارك مع طالبان، التي قويت شوكتها، بعد انسحاب القوات الدولية".

وأضافت ميركل: "لكننا قللنا من شأن كيفية تخلى قوات الأمن الأفغانية بشكل شامل وبالتالي بسرعة مذهلة عن مقاومتها لطالبان بعد انسحاب القوات، أو أنها ما كانت ستُقدم على مثل هذه المقاومة في الأساس... لقد تسارعت الأحداث في اللحظة التي فرّت فيها القيادة السياسية لأفغانستان من البلاد".