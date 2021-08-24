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نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى السودان

06:00 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى السودان

موسى الكوني

السودان - (أ ش أ)

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إلى الخرطوم اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين بالدولة.

وكان في استقبال الكوني بمطار الخرطوم، عضو مجلس السيادة صديق تاور، ووزيرا الخارجية مريم الصادق المهدي، والداخلية الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، وعدد من المسؤولين، وأعضاء السفارة الليبية في السودان.

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موسى الكوني المجلس الرئاسي الليبي السودان

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