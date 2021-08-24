بنجلاديش تحصل على مليون جرعة من لقاح فايزر أواخر الشهر الحالي

داكا - أ ش أ

أعلن وزير الصحة في بنجلاديش زاهد مالك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستحصل على مليون جرعة من لقاح فايزر - بيونتيك للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أواخر الشهر الحالي، وذلك بموجب مبادرة تحالف كوفاكس للتطعيم ضد الفيروس.

وقال وزير الصحة إن هذه الجرعات ستكون هدية من الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تصل شحنة هذه الجرعات إلى مطار داكا مساء يوم 30 أغسطس الحالي.

ومن المقرر أن يتوجه وزير خارجية بنجلاديش د. ايه كى عبد المؤمن والسفير الأمريكي لدى بنجلاديش إيرل ميلر ووزير الصحة إلى المطار لاستقبال هذه الشحنة من جرعات اللقاح.

وكان وزير الصحة قد ذكر في وقت سابق أن بنجلاديش ستحصل على ستة ملايين جرعة أخرى من لقاح فايزر بموجب مبادرة كوفاكس.

وذكر الوزير أن خمسة ملايين جرعة أخرى من اللقاح ستصل إلى بنجلاديش على مراحل بحلول شهر سبتمبر.

وكانت السلطات الصحية في بنجلاديش قد أعلنت أمس أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح يبلغ حوالى 94ر16 مليون شخص ، بينما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية حوالى 75ر6 مليون شخص.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن وباء كورونا أودى حتى الآن بحياة 25399 شخصا، وأن عدد المصابين بالفيروس في بنجلاديش يبلغ 1467715 شخصا .