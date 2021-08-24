إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

طهران - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 709 حالات وفاة و40623 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه أعلى حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها في إيران في يوم واحد، بعد حصيلة قياسية سابقة كان تم الإعلان عنها أمس الأول الأحد وبلغت 684 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و 756 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى نحو 103357 حالة وفاة.

وذكرت أن 7727 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و 993 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وشهدت إيران في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا من جراء تفشي سلالة دلتا سريعة العدوى.