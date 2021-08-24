وزير بريطاني: من غير المحتمل تمديد موعد خروج قوات أمريكا من أفغانستان

لندن- (د ب أ):

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس لشبكة "سكاي نيوز"، الثلاثاء، إنه من "غير المحتمل" تمديد الموعد النهائي للخروج الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان حيث أن الوضع على الأرض يزداد خطورة.

وأضاف والاس: "أعتقد أنه من غير المحتمل ليس فقط بسبب ما قالته جماعة طالبان ولكن أيضا بالوضع في الاعتبار التصريحات العلنية للرئيس الأمريكي بايدن"، مضيفا أن "الأمر يستحق قطعا أن نحاول جميعا وسوف نفعل".

وتابع وزير الدفاع البريطاني: "كلما اقتربنا من الموعد النهائي، من الصحيح القول إن المخاطر الأمنية تزيد. ويصير الأمر أكثر وأكثر خطورة".

تأتي هذه التصريحات فيما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اجتماع عبر الفضاء الإلكتروني لمجموعة السبع، حيث يُتوقع أن يدفع قادتها الرئيس جو بايدن إلى تأجيل مغادرة القوات الأمريكية للسماح بمزيد من عمليات الإجلاء الآمنة للجنسيات الأجنبية وطاقمهم الأفغاني.

كانت طالبان حذرت من أنها قد تتخذ إجراء في حال لم يخرج الجنود الأجانب بحلول الموعد النهائي الذي يوافق 31 أغسطس.