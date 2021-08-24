انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

بغداد- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بأن انفجارا استهدف رتل دعم للتحالف الدولي قرب محافظة ذي قار جنوبي العراق.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية عن المصدر قوله، إن عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة ذي قار دون إصابات تذكر.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم داعش، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.