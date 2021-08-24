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كورونا حول العالم: الإصابات 212.5 مليون.. واللقاحات تلامس 5 مليارات

11:08 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
كورونا حول العالم: الإصابات 212.5 مليون.. واللقاحات تلامس 5 مليارات

فيروس كورونا

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 212.5 مليون حتى صباح الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من خمسة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 212 مليونا و540 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و441 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم تجاوز 4.96 مليار جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا نيويورك لقاح فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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