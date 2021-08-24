الهند تسجل 25 ألفا و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

نيودلهي-(أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 ألفا و467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 32 مليونا و474 ألفا و773 حالة.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أنه تم أيضا تسجيل 354 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 435 ألفا و110 حالات.

وأضافت الشبكة الهندية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 31 مليونا و720 ألفا و112 شخصا.​