تدمير طائرة مُسيرة مُفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الرياض-(أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مُسيرة مُفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في السعودية.

وأكد التحالف، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، قائلا:"نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمُتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.​