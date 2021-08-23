مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة

وكالات:

شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية، في قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكانت مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على غزة ليل السبت، بعد يوم مضطرب شهد مواجهات على حدود القطاع بين فلسطينيين وجنود تابعين لجيش الاحتلال أدت إلى إصابة العشرات.

وأفادت مصادر فلسطينية، لشبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن الغارات الإسرائيلية طالت 4 مواقع تابعة لحركة حماس، في كل من مخيمي الشاطئ والنصيرات للاجئين، إضافة إلى موقع آخر جنوبي غزة.