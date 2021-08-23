Masrawy logo white

مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة

11:28 م الإثنين 23 أغسطس 2021
مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة

غارات جوية إسرائيلية

وكالات:

شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية، في قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكانت مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على غزة ليل السبت، بعد يوم مضطرب شهد مواجهات على حدود القطاع بين فلسطينيين وجنود تابعين لجيش الاحتلال أدت إلى إصابة العشرات.

وأفادت مصادر فلسطينية، لشبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن الغارات الإسرائيلية طالت 4 مواقع تابعة لحركة حماس، في كل من مخيمي الشاطئ والنصيرات للاجئين، إضافة إلى موقع آخر جنوبي غزة.

غارات جوية إسرائيلية مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حركة حماس

الخبر التالى:

السعودية تؤكد عزمها تعزيز التعاون مع روسيا للاستجابة المشتركة للتهديدات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر| تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. عودة المصريين من أفغانستان إلى أرض الوطن (بث مباشر)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا