بايدن وجونسون يؤكدان التزامهما بعمليات الإجلاء "المستمرة" من أفغانستان

لندن - (د ب أ):

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا اليوم الاثنين، تطورات الوضع في أفغانستان، وذلك قبل اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى المقرر غدا الثلاثاء ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء وفقا لبيان من مكتب جونسون.

وقالت بلومبرج أن الزعيمين اتفقا على "مواصلة العمل معا" لضمان الإخلاء الآمن للأشخاص وأولئك الذين عملوا سابقا مع الحكومة من مطار كابول.