Masrawy logo white

بايدن وجونسون يؤكدان التزامهما بعمليات الإجلاء "المستمرة" من أفغانستان

11:26 م الإثنين 23 أغسطس 2021
بايدن وجونسون يؤكدان التزامهما بعمليات الإجلاء "المستمرة" من أفغانستان

بايدن وجونسون

لندن - (د ب أ):

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا اليوم الاثنين، تطورات الوضع في أفغانستان، وذلك قبل اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى المقرر غدا الثلاثاء ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء وفقا لبيان من مكتب جونسون.

وقالت بلومبرج أن الزعيمين اتفقا على "مواصلة العمل معا" لضمان الإخلاء الآمن للأشخاص وأولئك الذين عملوا سابقا مع الحكومة من مطار كابول.

بوريس جونسون جو بايدن أفغانستان مطار كابول

الخبر التالى:

مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر| تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. عودة المصريين من أفغانستان إلى أرض الوطن (بث مباشر)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا