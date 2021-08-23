الكرملين: احتفاظ تنظيم داعش بمواقع قوية في أفغانستان يثير قلق روسيا

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن قادة (منظمة معاهدة الأمن الجماعي) يدركون ضرورة تنسيق جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة العشرين بشأن الوضع في أفغانستان، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى قلقه بشأن احتفاظ تنظيم داعش بمواقع قوية في أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبةتنيك) اليوم الإثنين عن بيسكوف، قوله: "بشكل عام، هناك إدراك بخطورة احتفاظ داعش بمواقع قوية في أفغانستان، وهذا ما أكد عليه الرئيس بوتين في خطابه، بضرورة تنسيق الجهود، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجموعة العشرين".

وتابع بيسكوف: "الرئيس الروسي عن قلقهم خاصة في خطابهم عن أن (داعش) تحتفظ بمكانة قوية إلى حد ما في أفغانستان، وهذه نزعة بالغة الخطورة وتشكل تهديدا لفضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وأضاف بيسكوف: "الرئيس شدد على أهمية منع تسرب التطرف إلى أراضي الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنع تجنيد مواطني تلك البلدان في صفوف المتطرفين، بما في ذلك استخدام الشبكات الاجتماعية والإنترنت، لذلك من الضروري، مراقبة كيفية تطور الأحداث في هذا الصدد عن كثب، من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

واستطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس أشرف غني، على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، ومع دخول مقاتلي حركة "طالبان"، العاصمة الأفغانية، سارعت البلدان الغربية إلى إجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.