إندلاع حريق غابات شمال غربي تركيا

أنقرة - (د ب ا):

تبذل فرق الإطفاء التركية جهودها للسيطرة على حريق اندلع اليوم الإثنين، بإحدى غابات بلدة أدرميت التابعة لولاية باليكسير شمال غربي البلاد.

وذكر بيان صادر عن والي باليكسير، حسن شيلداك، أن 140 فردًا من رجال الإطفاء يسعون لإخماد النيران، بدعم جوي من 12 مروحية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكرت الأناضول سبب اندلاع الحريق غير معروف حتى الآن.

ولم يتم الإبلاغ عن وجود ضحايا أو مصابين.

يشار إلى أن تركيا تعرضت في الفترة من 28 يوليو الماضي وحتى الأيام العشرة الأولى من الشهرالجاري لما لا يقل عن 275 حريقا في 53 ولاية، اسفرت عن 8 وفيات وعشرات الإصابات.